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35 минут назад

В Новой Москве пьяная няня жестоко избила младенца

Lenta.ru

В поселке ЛМС Новой Москвы 28-летняя няня напилась и жестоко избила годовалого мальчика, пишет MK.RU.

В Новой Москве пьяная няня жестоко избила младенца
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, о произошедшем рассказала в полиции мать младенца, уроженка Туркмении. Она пояснила, что снимает жилье у подруги, которая и согласилась присматривать за ребенком в ее отсутствие.

В один из дней, вернувшись с работы, женщина заметила на сыне следы побоев. Она стала требовать разъяснений от подруги, но та убежала. Позже взволнованная мать отвезла мальчика в больницу.

Медики отправили годовалого ребенка в хирургическое отделение с ушибом наружных половых органов и множественными ссадинами по всему телу. Спустя день няня прислала уроженке Туркмении сообщение, в котором свалила вину за произошедшее на своего сына.

После этого жительница Новой Москвы отключила телефон, сейчас ее разыскивают оперативники.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина, которую наняли няней по объявлению, избила ребенка в подъезде дома. Такое поведение няня объяснила родителям мальчика тем, что тот схватил ее за лицо. После разговора с семейной парой россиянка собрала вещи и скрылась.

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