ФБР внесло мировую "криптокоролеву" в список самых разыскиваемых лиц

Ружа Игнатова, уроженка Болгарии, которая имеет немецкое гражданство, также известная как "Криптокоролева", была добавлена в список десяти самых разыскиваемых ФБР лиц за то, что якобы обманула миллионы инвесторов, отправивших ей не менее 4 миллиардов долларов в криптовалютную компанию OneCoin, которую она основала.

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Власти США в четверг заявили, что Игнатова была вдохновителем OneCoin, которую они назвали одной из крупнейших финансовых пирамид в мировой истории. Хотя Игнатова утверждала, что OneCoin поддерживается блокчейном, его не существовало, сказал Майкл Дрисколл, глава нью-йоркского офиса Федерального бюро расследований, которого цитирует Bloomberg.

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"У Игнатовой было безупречное резюме, она изучала право в Оксфорде и работала в крупнейшей компании McKinsey, но теперь находится бок о бок среди десяти лидеров картелей, похитителей и убийц", - пояснил Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе.

Игнатова исчезла из поля зрения спецслужб еще в 2017 году.

В 2019 году власти США заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и мошенничестве с ценными бумагами. ФБР предложило вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к ее аресту. Ее аферы стали предметом успешного коммерческого подкаста BBC The Missing Cryptoqueen (заблокирован в РФ).

По данным прокуратуры США, OneCoin принес ее владельцам 3,78 миллиарда долларов дохода с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года, но эти средства не могли быть использованы для покупки чего-либо. По словам прокуроров, OneCoin работал как многоуровневая пирамида, которая выплачивала комиссионные своим более чем трем миллионам участников по всему миру за вербовку других клиентов для покупки предложений OneCoin.

Сеть Игнатовой работала по всему миру, призывая инвесторов присоединиться к "финансовой революции" и обещая им, что OneCoin "изменит жизнь людей, не имеющих доступа к банковским услугам". Вместо этого компания "просто извлекала выгоду из безумных спекуляций в первые дни существования криптовалюты". После того, как у нее возникли подозрения, что США следят за ней, Игнатова села на рейс в Грецию, а затем исчезла, сказал Дрисколл, отметив, что она может укрываться в странах Восточной Европы или на Ближнем Востоке.