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38 минут назад

Бывших московских чиновниц отпустили на свободу после гибели детей в Карелии

Lenta.ru

Мосгорсуд отпустил на свободу двух руководителей департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Татьяну Барсукову и Елену Семкину, осужденных за халатность, которая привела к гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Бывших московских чиновниц отпустили на свободу после гибели детей в Карелии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем решении суд признал чиновниц виновными, но изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Также было вынесено частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила волокиту при рассмотрении дела.

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16 мая суд признал их виновными в халатности. Барсукову отправили в колонию на 4,5 года, а Семкину — на четыре года.

По версии следствия, в июне 2016 года чиновницы были ответственны за организацию отдыха детей сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей. Они не проконтролировали соблюдение исполнителем условий контракта на отдых несовершеннолетних в Карелии.

18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись, и дети оказались в воде. Выяснилось, что поход не был зарегистрирован в МЧС. Погибли 14 детей, еще более 30 пострадали.

Происшествия,Мосгорсуд,Правительство Москвы,
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