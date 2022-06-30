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6 минут назад

Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»

Lenta.ruиещё 2

Суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 20 тысяч рублей участника телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Алексея Варцабу, также известного как Намтар Энзигаль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Ростовской области.

Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что Варцаба 24 февраля опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» информацию, направленную на возбуждение ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии, представителям органов власти, а также дискредитирующую российскую армию.

Железнодорожный районный суд признал участника телешоу виновным в нарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — указали в пресс-службе ведомства.

Варцаба участвовал в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и дошел до полуфинала проекта. Помимо этого, он снялся в перезапуске шоу «Последний герой», который транслировался на телеканале ТВ-3. На своих страницах в соцсетях россиянин позиционирует себя как мага, некроманта и демонолога.

В начале июня стало известно о смерти победительницы 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич. Уточнялось, что в последнее время она болела и скончалась в медучреждении. Позже другая участница телепроекта Татьяна Ларина сообщила, что Ясевич ушла из жизни из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Происшествия,Елена Ясевич,Татьяна Ларина,ФСБ,
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