В Португалии толпа туристов из Великобритании разгромила бар. Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Портиман, недалеко от Прайя-да-Роша. Однако кадры бесчинства британцев появились на днях. Снятое с места событий видео публикует издание Daily Mail.
На записи можно увидеть, как на улице молодые люди кидают мебель в сторону работников заведения. Они громко шумят и нецензурно выражаются. Один из мужчин пытается прикрыться от нападающих столом.
После случившегося в городе будут усилены меры безопасности. Власти намерены разместить постоянное подразделение быстрого реагирования в Прая-да-Роша, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.