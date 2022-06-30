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34 минуты назад

Британские туристы разгромили бар в Португалии и попали на видео

Александр Кузьмин

В Португалии толпа туристов из Великобритании разгромила бар. Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Портиман, недалеко от Прайя-да-Роша. Однако кадры бесчинства британцев появились на днях. Снятое с места событий видео публикует издание Daily Mail.

На записи можно увидеть, как на улице молодые люди кидают мебель в сторону работников заведения. Они громко шумят и нецензурно выражаются. Один из мужчин пытается прикрыться от нападающих столом.

После случившегося в городе будут усилены меры безопасности. Власти намерены разместить постоянное подразделение быстрого реагирования в Прая-да-Роша, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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