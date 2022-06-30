Три человека пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса и BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «MASH на волне», в чьем распоряжении оказалось видео с места ДТП.
Автобус с 15 пассажирами следовал из Ростова-на-Дону в Ялту. Столкновение иномарки с общественным транспортом произошло в районе села Привольное. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу.
Управлявшая машиной 33-летняя женщина получила закрытый перелом, уточняет канал. Кроме того, двое несовершеннолетних пассажиров BMW доставили в медицинское учреждение с сотрясением.