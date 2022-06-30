Генерала МВД признали виновным в крупном мошенничестве

Вынесен приговор бывшему первому замглавы ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, при этом с него снято обвинение в покушении на мошенничество.

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«Суд признал виновным Мельникова... и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в 2019 году Мельников, занимавший пост первого замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, и начальник службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иван Виков добились возбуждения дела в отношении бизнесмена, послали к нему Андрея Фролова и Андрея Викола, предложивших дать взятку в 100 млн рублей, чтобы закрыть дело.

После передачи платежа в 30 млн рублей Мельникова задержали.

При этом суд согласился с просьбой прокурора об исключении из дела обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает ТАСС.