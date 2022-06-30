Россиянка зарезала сожителя из-за просьбы сходить за выпивкой

В Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в убийстве своего 50-летнего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел в феврале 2022 года в Новокузнецке. Накануне происшествия пара устроила застолье в квартире женщины. В какой-то момент мужчина заметил, что алкоголь заканчивается, и попросил россиянку сходить в магазин за добавкой.

В результате между ними произошел конфликт, и женщина ударила своего сожителя ножом. После этого россиянка обратилась к соседям и попросила вызвать скорую. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.