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1 час назад

Участнице Pussy Riot Люсе Штейн заменили ограничение свободы реальным сроком

Елена Прошина

Участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн заменили ограничение свободы реальным сроком. Как сообщает «Интерфакс», Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и назначил ей 31 день ареста в исправительной колонии общего режима по делу о нарушении санитарных правил при проведении митингов.

Участнице Pussy Riot Люсе Штейн заменили ограничение свободы реальным сроком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас девушка находится за пределами России – недавно ей удалось выехать из страны.

Напомним, что в августе 2021 года Штейн получила год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. В ноябре Мосгорсуд отклонил апелляцию активистки и утвердил приговор.

В мае правоохранители начали в отношении Штейн проверку по статье о распространении фейков о российской армии. Спустя неделю ее объявили в федеральный розыск, основанием для чего стала неназванная статья УК РФ.

Происшествия,ФСИН,Мосгорсуд,
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