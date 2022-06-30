Участнице Pussy Riot Люсе Штейн заменили ограничение свободы реальным сроком

Участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн заменили ограничение свободы реальным сроком. Как сообщает «Интерфакс», Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и назначил ей 31 день ареста в исправительной колонии общего режима по делу о нарушении санитарных правил при проведении митингов.
Сейчас девушка находится за пределами России – недавно ей удалось выехать из страны.
Напомним, что в августе 2021 года Штейн получила год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. В ноябре Мосгорсуд отклонил апелляцию активистки и утвердил приговор.
В мае правоохранители начали в отношении Штейн проверку по статье о распространении фейков о российской армии. Спустя неделю ее объявили в федеральный розыск, основанием для чего стала неназванная статья УК РФ.