Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку

"Да, подтверждаем. Там сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Поэтому командир воздушного судна принял решение садиться в Екатеринбурге для выяснения характера неполадки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корр. ТАСС о причинах экстренной посадки судна.