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1 час назад

Самолет "Уральских авиалиний" из Бишкека совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

ТАСС

Воздушное судно авиакомпании "Уральских авиалиний" сообщением Бишкек - Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за неисправности системы навигации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, подтверждаем. Там сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Поэтому командир воздушного судна принял решение садиться в Екатеринбурге для выяснения характера неполадки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корр. ТАСС о причинах экстренной посадки судна.

В пресс-службе Кольцово подтвердили информацию о посадке самолета рейсом U6-2878 Бишкек - Санкт-Петербург.

Происшествия,Уральские авиалинии,Аэропорт Кольцово,
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