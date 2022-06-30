Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку

Воздушное судно авиакомпании "Уральских авиалиний" сообщением Бишкек - Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за неисправности системы навигации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.
"Да, подтверждаем. Там сработала сигнализация о возможной неисправности навигации. Поэтому командир воздушного судна принял решение садиться в Екатеринбурге для выяснения характера неполадки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корр. ТАСС о причинах экстренной посадки судна.
В пресс-службе Кольцово подтвердили информацию о посадке самолета рейсом U6-2878 Бишкек - Санкт-Петербург.