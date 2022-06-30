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57 минут назад

В России появилось мошенничество с товарами IKEA

Мария Иванова

Мошенники начали «продавать» россиянам товары якобы из закрывшихся магазинов IKEA: они просят перевести деньги перед отправкой товара, а затем исчезают. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выявлены случаи мошенничества с товарами IKEA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их словам, в Москве возбуждено три уголовных дела из-за обмана с товарами IKEA.

Одна из пострадавших столкнулась с мошенниками в чате соседей в Telegram. Она заказала у мошенников 500 бокалов, перевела предоплату в 50 процентов, но товар не получила. Другая нашла объявление в группе «Ищу IKEA» в соцсети «ВКонтакте», якобы размещенное сотрудницей IKEA. Девушка перевела ей деньги и тоже не получила товар.

Президент АКИТ Артем Соколов посоветовал не покупать ничего с рук и приобретать товары ушедших компаний только на маркетплейсах.

«Маркетплейсы, как и все российские интернет-магазины, несут полную ответственность перед своими клиентами, и покупки на них абсолютно безопасны», - подчеркнул он.

Экономист Егор Клопенко предупредил, что в скором времени в интернете начнут продавать и поддельную мебель IKEA.

Управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова подчеркнула, что в случае с покупкой чего-либо с рук оплату нужно производить только в момент передачи товара.

15 июня в IKEA объявили, что не смогут возобновить продажи в РФ в «обозримом будущем» из-за нарушения цепочки поставок. Компания решила сократить масштаб бизнеса в России.

IKEA проведет в РФ распродажи - в первой, закрытой, могут принять участие только сотрудники компании. В июле начнется онлайн-распродажа, доступная всем россиянам.

Происшествия,Егор Клопенко,Артем Соколов,Ikea,
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