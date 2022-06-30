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15 минут назад

Всех находившихся на борту совершившего жесткую посадку Ми-8 перевезли в Якутск

Елена Прошина

Все люди, которые находились на борту совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8, перевезены в Якутск. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Стали известны подробности о пострадавших в ЧП с Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что на борту Ми-8 находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны.

Как говорится в распространенном сообщении, перевозка людей с места жесткой посадки Ми-8 в Якутии прошла успешно.

Министерство здравоохранения Якутии уточняет, что в результате происшествия пострадали 17 человек, все они были доставлены в республиканскую больницу № 2 в Якутске. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней и тяжелой степени тяжести.

По предварительной версии, накануне вечером вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха. Затем он совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. Экипаж отправил сообщение о посадке в 15:30 мск.

Якутская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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