Найден упавший в Якутии Ми-8

В Алданском районе Якутии при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадали 23 человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
По данным телеканала, на борту в момент инцидента находились три члена экипажа, летчик-наблюдатель и 19 сотрудников Парашютно-десантной пожарной службы. В результате жесткой посадки семеро из них получили тяжелые травмы, еще семеро — средней степени, оставшиеся девять — легкой. Их всех доставят в Якутск.
Напомним, что вертолет Ми-8, направляющийся из поселка Усть-Майского в Алданском районе 29 июня, совершил посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды, разрушившись при столкновении с землей. Его экипаж занимался тушением лесного пожара в тайге. Причиной жесткой посадки называли технические неполадки.
На данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.