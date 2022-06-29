Найден упавший в Якутии Ми-8

В Алданском районе Якутии при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадали 23 человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

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По данным телеканала, на борту в момент инцидента находились три члена экипажа, летчик-наблюдатель и 19 сотрудников Парашютно-десантной пожарной службы. В результате жесткой посадки семеро из них получили тяжелые травмы, еще семеро — средней степени, оставшиеся девять — легкой. Их всех доставят в Якутск.

Напомним, что вертолет Ми-8, направляющийся из поселка Усть-Майского в Алданском районе 29 июня, совершил посадку в лесополосе у населенного пункта Чагды, разрушившись при столкновении с землей. Его экипаж занимался тушением лесного пожара в тайге. Причиной жесткой посадки называли технические неполадки.