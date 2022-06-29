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22 минуты назад

Бастрыкин объяснил отправку предпринимателей в СИЗО

Lenta.ru

Заключение под стражу как мера пресечения в отношении подозреваемых в преступлениях предпринимателей избирается в исключительных случаях. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

Бастрыкин объяснил отправку предпринимателей в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что заключение под стражу, как правило, «избирается в отношении лиц в случае их активной и организаторской роли, оказания ими давления на свидетелей, предпринятых ими попытках скрыться от органов предварительного следствия».

Бастрыкин напомнил про дело об уклонении от уплаты налогов на общую сумму 1,9 миллиарда рублей в отношении скрывшегося в Испании собственника группы компаний «Росан» Андрея Кушуля. После того, как Мадрид постановил экстрадировать предпринимателя на родину, его заключили под стражу.

«Вдумайтесь, бюджет недополучил почти два миллиарда, которые могли бы пойти на развитие медицины, образования, новых технологий. И этот бизнесмен просто сбежал. Его что, после этого в санаторий может отправить?» — сказал он.

По данным следствия, Кушуль подделывал бухгалтерские документы и вносил недостоверные сведения в финансовую отчетность — в этом ему помогал соучастник. Сам Кушуль — владелец предприятия по импорту снегоходов и гидроциклов в Санкт-Петербурге — значится как организатор.

Происшествия,Александр Бастрыкин,
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