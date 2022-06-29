На Урале таксист насмерть сбил ребенка и скрылся с места преступления

В Серове Свердловской области таксист сбил ребенка, переходившего дорогу, и скрылся с места происшествия. Ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно СМИ, ДТП произошло 29 июня около 16:30. Мальчик, на вид пяти-шести лет, переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него наехал таксист. Внутри машины были пассажиры. Один из них почувствовал удар и попросил водителя остановить машину, чтобы посмотреть, что произошло. Когда пассажиры покинули авто, они увидели лежащего на асфальте ребенка и сразу вызвали скорую.