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2 часа назад

На Урале таксист насмерть сбил пятилетнего ребенка и скрылся с места преступления

Газета.Ru

В Серове Свердловской области таксист сбил ребенка, переходившего дорогу, и скрылся с места происшествия. Ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщает E1.ru.

На Урале таксист насмерть сбил ребенка и скрылся с места преступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно СМИ, ДТП произошло 29 июня около 16:30. Мальчик, на вид пяти-шести лет, переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него наехал таксист. Внутри машины были пассажиры. Один из них почувствовал удар и попросил водителя остановить машину, чтобы посмотреть, что произошло. Когда пассажиры покинули авто, они увидели лежащего на асфальте ребенка и сразу вызвали скорую.

Водитель при этом не стал дожидаться скорой и представителей Госавтоинспекции и скрылся с места ДТП. По словам очевидцев, мужчина, на вид 50 лет, был за рулем Daewoo Nexia.

Правоохранители устанавливают личность ребенка и ищут его родителей.

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