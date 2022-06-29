Москвичка избила и покусала полицейского при исполнении

Инцидент произошел в Филевском парке. Москвичка отказалась выполнять требования, которые предъявил ей полицейский, и напала на него. Женщина нанесла мужчине несколько ударов по спине, груди и лицу и укусила его за предплечье. По данным источника, во время происшествия сотрудник МВД находился при исполнении своих должностных полномочий.