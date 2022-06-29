Москвичка избила и покусала полицейского при исполнении

В Москве женщина набросилась на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Филевском парке. Москвичка отказалась выполнять требования, которые предъявил ей полицейский, и напала на него. Женщина нанесла мужчине несколько ударов по спине, груди и лицу и укусила его за предплечье. По данным источника, во время происшествия сотрудник МВД находился при исполнении своих должностных полномочий.
После происшествия правоохранитель снял следы побоев. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее сообщалось, что в Туле 43-летняя россиянка избила и покусала сотрудника ДПС.