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1 час назад

Москвичка избила и покусала полицейского при исполнении

Газета.Ru

В Москве женщина набросилась на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвичка избила и покусала полицейского при исполнении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Филевском парке. Москвичка отказалась выполнять требования, которые предъявил ей полицейский, и напала на него. Женщина нанесла мужчине несколько ударов по спине, груди и лицу и укусила его за предплечье. По данным источника, во время происшествия сотрудник МВД находился при исполнении своих должностных полномочий.

После происшествия правоохранитель снял следы побоев. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что в Туле 43-летняя россиянка избила и покусала сотрудника ДПС.

Происшествия,ГИБДД,
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