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1 час назад

Отец спас сына от бизона и попал на видео

Александр Кузьмин

В США бизон набросился на отца и сына, покалечил мужчину и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Нападение произошло во вторник, 28 июня, на территории Йеллоустонского национального парка. Бизон атаковал группу туристов, находившихся в парке на экскурсии. В ролике, опубликованном на YouTube-канале NBC Montana, видно, как животное подбегает к трем туристам и ребенку и трясет головой, явно проявляя агрессию.

Через несколько секунд разъяренный бизон бросается на мальчика. Отец ребенка, 34-летний житель штата Колорадо, в последний момент успевает выхватить сына из-под копыт животного и спасти его. После этого бизон ударяет рогами мужчину, подбрасывая его вверх. Тем не менее американец быстро вскочил и убежал вместе с ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки. Его жизни ничего не угрожает.

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