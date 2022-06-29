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1 час назад

СКР возбудил дело после обнаружения тела срочника с перерезанным горлом

Lenta.ru

Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) по Волгоградскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства 21-летнего срочника Даниила Радского. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления ФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации Глеба Курбатского.

Срочника обнаружили с перерезанным горлом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что молодой человек с 9 июля 2021 года проходил службу в воинской части № 67968 в городе Котельниково, занимая должность водителя автомобильного отделения технической роты. В 18:20 17 мая текущего года рядового не оказалось на построении, после чего ее начали искать.

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Через три часа его нашли с перерезанным горлом возле старой подсобки. Врачи скорой констатировали его смерть.

22 мая о смерти сына на странице «ВКонтакте» написала его мать Любовь Нефедова. Она отметила, что юноше оставалось 55 дней до дембеля, по ее словам, ему нравилось служить в армии. Однако за несколько дней до смерти он признался, что у него возникли проблемы с сослуживцами. По словам женщины, с 15 мая парень перестал выходить на связь.

«Когда мы получили тело, то увидели множество гематом на лице и руках, а также порезов, без экспертизы понятно, что он сопротивлялся. Даниилу незачем было так поступать с собой, он ждал дембеля и встречи с семьей», — добавила она.

По факту случившегося помимо уголовного дела в рамках досудебного производства проводится прокурорская проверка.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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