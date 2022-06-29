Ми-8 разбился в Якутии

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Якутии, есть пострадавшие. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Там уточнили, что вертолет, принадлежащий «Полярным авиалиниям» занимался тушением лесного пожара в тайге с вылетом из поселка Усть-Майского. При этом до места назначения он так и не долетел. В 15:30 экипаж Ми-8 сообщил о жесткой посадке в Алданском районе Республики Саха.

Пилот вертолет попытался совершить аварийную посадку по технической причине, но не смог и борт разрушился при столкновении с землей.

Известно, что в момент крушения на борту Ми-8 находилось три человека, все члены экипажа. В результате инцидента один из них получил переломы. На место происшествия направили Ан-26.