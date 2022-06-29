Мощный фонтан забил из-под земли в Петербурге. Видео

Очевидцы сняли видео с места происшествия и поделились им в социальных сетях. Как уточнили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», коммунальная авария произошла у дома 52 по проспекту Космонавтов. На место прорыва уже прибыла аварийная бригада, специалисты обеспечили меры безопасности и занимаются локализацией вытекания. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.