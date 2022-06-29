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1 час назад

Мощный фонтан забил из-под земли в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин

Испытания теплосетей стали причиной мощного прорыва трубопровода в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Очевидцы сняли видео с места происшествия и поделились им в социальных сетях. Как уточнили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», коммунальная авария произошла у дома 52 по проспекту Космонавтов. На место прорыва уже прибыла аварийная бригада, специалисты обеспечили меры безопасности и занимаются локализацией вытекания. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

В зоне разлива воды оказались припаркованные автомобили. На предприятии подчеркнули, что весь реальный ущерб застрахован и будет возмещен.

Происшествия,Видео,
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