В Брянской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по Случевску в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», - написал он.

Он также уточнил, что в результате операции, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территорию области.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник пытался атаковать нефтепровод в Новозыбковском районе Брянской области недалеко от нефтеперекачивающей станции. Атаку удалось отбит, трубопровод не поврежден.