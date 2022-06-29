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16 минут назад

В Брянской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике

Елена Прошина

Уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по Случевску в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Фото: ТАССТАСС

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», - написал он.

Он также уточнил, что в результате операции, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территорию области.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник пытался атаковать нефтепровод в Новозыбковском районе Брянской области недалеко от нефтеперекачивающей станции. Атаку удалось отбит, трубопровод не поврежден.

Однако атаку на нефтебазу «Транснефть-Дружба» предотвратить не удалось. Беспилотники нанесли удары по резервуарам нефтехранилища, в результате чего начался пожар.

Происшествия,Александр Богомаз,
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