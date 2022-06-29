В Волгограде сотрудники ФСБ задержали экстремистов, которые готовились к насильственному захвату власти. Обнародованные кадры УФСБ России по Волгоградской области появились на сайте издания «Новости Волгограда».
В регионе были выявлены причастные к созданию экстремистского сообщества жители области, которые на собраниях обсуждали подготовку к захвату власти.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону на территории области выявлены жители региона, причастные к созданию экстремистского сообщества на территории области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры», – передает сообщение спецслужбы российское информационное агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Приморье была пресечена деятельность экстремистской ячейки запрещенной в России террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад»*, ее лидер был осужден на 11 лет. Местный житель под руководством зарубежных эмиссаров занимался деятельностью, оказанию финансовой помощи боевикам, которые находились в Сирийской Арабской Республике.
*Организация признана террористической и запрещена в России