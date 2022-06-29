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54 минуты назад

19 грузовых вагонов сошли с рельсов в российском регионе

Lenta.ruиещё 2

19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области на Забайкальской железной дороге, восемь из них опрокинулись набок. Об этом в среду, 29 июня, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

19 грузовых вагонов сошли с рельсов в российском регионе
Фото:  Восточный МСУТ СК России Восточный МСУТ СК России

Инцидент произошел днем на перегоне Сгибеево — Большая Омутная. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате случившегося был нарушен габарит соседнего пути, а также повреждена опора контактной сети.

Движение поездов по участку временно приостановлено, задерживается пассажирский поезд, следующий из Москвы во Владивосток. Никто не пострадал.

20 июня в другом российском регионе — на Кубани — сошли с рельсов девять грузовых вагонов с углем. Произошло это на железнодорожной ветке Орловка — -Кубанская — Староминская. В результате были повреждены три опоры линий электропередач (ЛЭП).

Происшествия,Следственный комитет,
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