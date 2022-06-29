В Петербурге легковой автомобиль протаранил ограждение подземного перехода. Дорожное происшествие произошло сегодня днем на Заневской площади в Красногвардейском районе Северной столицы. Видео последствий аварии опубликовано на странице «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На снятой очевидцем ДТП записи видно, что в результате столкновения машины с подземным переходом разрушился один из каменных блоков конструкции и упал вниз. О пострадавших информации пока нет.