В Петербурге легковой автомобиль протаранил ограждение подземного перехода. Дорожное происшествие произошло сегодня днем на Заневской площади в Красногвардейском районе Северной столицы. Видео последствий аварии опубликовано на странице «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
На снятой очевидцем ДТП записи видно, что в результате столкновения машины с подземным переходом разрушился один из каменных блоков конструкции и упал вниз. О пострадавших информации пока нет.
По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» в салоне транспортного средства в момент аварии находилось трое мужчин. Все обстоятельства случившегося выясняются.