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1 час назад

Появилось видео тушения крупного пожара на юге Москвы

Александр Кузьмин

Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве локализован. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России, где опубликовано видео тушения огня. По данным ведомства, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения», – отмечается в публикации.

Возгорание мусора на открытой площадке возникло сегодня утром на юге столицы, где расположены два ангара. К его тушению была привлечена авиация. Информации о пострадавших нет. Из-за происшествия было ограничено движение транспорта в Коломенском проезде.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,МЧС России,
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