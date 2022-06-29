Появилось видео тушения крупного пожара на юге Москвы

Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве локализован. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России, где опубликовано видео тушения огня. По данным ведомства, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения», – отмечается в публикации.
Возгорание мусора на открытой площадке возникло сегодня утром на юге столицы, где расположены два ангара. К его тушению была привлечена авиация. Информации о пострадавших нет. Из-за происшествия было ограничено движение транспорта в Коломенском проезде.