Появилось видео тушения крупного пожара на юге Москвы

Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве локализован. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России , где опубликовано видео тушения огня. По данным ведомства, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Возгорание мусора на открытой площадке возникло сегодня утром на юге столицы, где расположены два ангара. К его тушению была привлечена авиация. Информации о пострадавших нет. Из-за происшествия было ограничено движение транспорта в Коломенском проезде.