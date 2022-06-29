Россиянина осудили на 11 лет за финансирование терроризма

Управление ФСБ по Приморскому краю пресекло деятельность группы людей, которые являлись сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад», лидеру сообщества вынесли приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления.

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«Установлено, что местный житель, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации, проводил целенаправленную работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирийской Арабской Республике», — отметили в ФСБ.

По данным ведомства, лидер группы намеревался выехать в Сирию и принять участие в боевых действиях в рядах террористов. При обыске по месту его жительтсва обнаружены средства связи, платежные документы и ряд других улик.

Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в содействии террористической организации, участии в ее деятельности и вооруженном формировании и приговорил его к 11 годам лишения свободы. 3 года осужденный должен будет провести в тюрьме, остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима.