Россиянина осудили на 11 лет за финансирование терроризма

Управление ФСБ по Приморскому краю пресекло деятельность группы людей, которые являлись сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад», лидеру сообщества вынесли приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления.
«Установлено, что местный житель, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации, проводил целенаправленную работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирийской Арабской Республике», — отметили в ФСБ.
По данным ведомства, лидер группы намеревался выехать в Сирию и принять участие в боевых действиях в рядах террористов. При обыске по месту его жительтсва обнаружены средства связи, платежные документы и ряд других улик.
Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в содействии террористической организации, участии в ее деятельности и вооруженном формировании и приговорил его к 11 годам лишения свободы. 3 года осужденный должен будет провести в тюрьме, остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске арестованы иностранцы, скрывшие факт пособничества терроризму.