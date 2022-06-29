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1 час назад

Российскую блогершу объявили в розыск

Lenta.ru

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна), ранее внесенная в список террористов и экстремистов и находившаяся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии терроризму, была объявлена в розыск в РФ. Информация об этом появилась в базе данных на сайте МВД России.

Российскую блогершу объявили в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Другие подробности не приводятся.

В июне стало известно, что Ландер нарушила правила домашнего ареста и попыталась уехать в Грузию.

Ландер задержали по подозрению в содействии терроризму в декабре. Суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест. Позже Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Происшествия,МВД России,Росфинмониторинг,
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