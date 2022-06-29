Российскую блогершу объявили в розыск

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна), ранее внесенная в список террористов и экстремистов и находившаяся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии терроризму, была объявлена в розыск в РФ. Информация об этом появилась в базе данных на сайте МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.
Другие подробности не приводятся.
В июне стало известно, что Ландер нарушила правила домашнего ареста и попыталась уехать в Грузию.
Ландер задержали по подозрению в содействии терроризму в декабре. Суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест. Позже Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму.