Российскую блогершу объявили в розыск

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна), ранее внесенная в список террористов и экстремистов и находившаяся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии терроризму, была объявлена в розыск в РФ. Информация об этом появилась в базе данных на сайте МВД России.