Названа предварительная причина пожара на Каширском шоссе в Москве

По предварительной версии, причиной пожара в ангаре на Каширском шоссе на юге Москвы стал поджог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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«Предварительно, пожар возник из-за поджога», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Как рассказали в МЧС, сейчас огонь перекинулся на второй ангар – площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. Угрозы жилым домам нет. На место направлен пожарный вертолет Ка-32, а также мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.