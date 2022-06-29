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1 час назад

Названа предварительная причина пожара на Каширском шоссе в Москве

Елена Прошина

По предварительной версии, причиной пожара в ангаре на Каширском шоссе на юге Москвы стал поджог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Названа предварительная причина пожара на Каширском шоссе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Как рассказали в МЧС, сейчас огонь перекинулся на второй ангар – площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. Угрозы жилым домам нет. На место направлен пожарный вертолет Ка-32, а также мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

Напомним, что возгорание произошло утром 29 июня. Сперва возле здания на Каширском шоссе, 17к5 загорелся мусор на открытой площадке, после чего огонь перешел на металлический ангар, в котором могли храниться шины. Информации о пострадавших в инциденте нет.

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