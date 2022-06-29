Известного бизнесмена избили и обокрали в Москве

Совладелец сети ресторанов «Тапчан» Тамерлан Урусов заявил в полицию о том, что был избит неизвестными, а из его офиса пропали 700 тыс. евро. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
«В полицию обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что в помещении ресторана на Звенигородском шоссе, дом 18/20, корпус 1, неизвестные избили его. Также, по его словам, из офиса пропали принадлежащие ему 700 тысяч евро (около 40 млн рублей)», - пояснил он.
По словам правоохранителя, по предварительным данным, причиной произошедшего стал конфликт Тамерлана Урусова с арендодателями. Проводится проверка.
Ранее стало известно, что в центре Москвы неизвестные подкараулили и избили бизнесмена Дмитрия Агарунова - основателя медиакомпании Gameland. Также в Москве был убит 62-летний бизнесмен Оганес Камарян. В качестве основной версии убийства следствие рассматривает кровную месть.