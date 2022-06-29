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2 часа назад

Подбросивший взорвавшуюся у школьника сигарету попал на видео

Александр Кузьмин

Неизвестный человек, подбросивший электронную сигарету, которая взорвалась в руках у школьника, попал объектив камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в подмосковном городе Химки. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как одетый во все черное человек сначала прохаживается по территории возле дома, а затем подходит к почтовому ящику и что-то в него кладет.

Оставленный в ящике предмет позднее нашла пенсионерка. По данным канала, внук женщины обнаружил электронное устройство на крыльце. Подросток попытался вскрыть его, но оно взорвалось у него в руках.

Происшествия,Криминал,Видео,
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