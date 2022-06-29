Подбросивший взорвавшуюся у школьника сигарету попал на видео

Неизвестный человек, подбросивший электронную сигарету, которая взорвалась в руках у школьника, попал объектив камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в подмосковном городе Химки. Соответствующую запись публикует Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как одетый во все черное человек сначала прохаживается по территории возле дома, а затем подходит к почтовому ящику и что-то в него кладет.