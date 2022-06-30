В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
4 часа назад

В Херсоне произошел взрыв

ТАССиещё 2

ХЕРСОН, 30 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Херсоне вечером в четверг, передает корреспондент ТАСС. Пострадавших при взрыве в Херсоне в районе СИЗО, предварительно, нет.

По данным корреспондента ТАСС, в городе был слышен звук взрыва. По предварительным данным, имеются повреждения городской инфраструктуры, в частности забора телевышки, внешне похожие на последствия разрыва снаряда, выпущенного с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины.

ТАСС пока не располагает официальной информацией по данному поводу. Также по словам очевидцев, за несколько минут до взрыва они видели стоящий у забора черный пакет неизвестного происхождения. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, каких-либо осколков от возможного взрывного устройства вокруг предполагаемого места взрыва нет.

Происшествия,Видео,Пожар в Москве,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители