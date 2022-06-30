ХЕРСОН , 30 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Херсоне вечером в четверг, передает корреспондент ТАСС. Пострадавших при взрыве в Херсоне в районе СИЗО, предварительно, нет.

По данным корреспондента ТАСС, в городе был слышен звук взрыва. По предварительным данным, имеются повреждения городской инфраструктуры, в частности забора телевышки, внешне похожие на последствия разрыва снаряда, выпущенного с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины.

ТАСС пока не располагает официальной информацией по данному поводу. Также по словам очевидцев, за несколько минут до взрыва они видели стоящий у забора черный пакет неизвестного происхождения. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, каких-либо осколков от возможного взрывного устройства вокруг предполагаемого места взрыва нет.