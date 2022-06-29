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1 час назад

Женщины украли игрушки с мемориала детям в Усть-Лабинске: видео

Александр Кузьмин

В Усть-Лабинске Краснодарского края две женщины украли детские игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей. Противоправный поступок попал в объектив камеры, соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как женщины собрали в пакеты игрушки, оставленные у памятника, посвященного детям-узникам фашистских концентрационных лагерей, и удалились в неизвестном направлении.

Видеозаписью заинтересовались в правоохранительных органах. По факту случившегося проводится полицейская проверка.

Происшествия,Видео,
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