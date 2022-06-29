Число умерших в грузовике в Техасе мигрантов увеличилось до 51

Число нелегальных мигрантов, задохнувшихся в кузове трейлера в Техасе, увеличилось до 51. Об этом сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти.

Консул отметил, что ещё 13 человек сейчас находятся в больнице. Почти все из них в тяжёлом состоянии.