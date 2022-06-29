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1 час назад

Число умерших в грузовике в Техасе мигрантов увеличилось до 51

Газета.Ru

Число нелегальных мигрантов, задохнувшихся в кузове трейлера в Техасе, увеличилось до 51. Об этом сообщил мексиканский консул в Техасе Рубен Минутти.

Число умерших в грузовике в Техасе мигрантов увеличилось до 51
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Консул отметил, что ещё 13 человек сейчас находятся в больнице. Почти все из них в тяжёлом состоянии.

«Всего госпитализировано в различные медучреждения 13 человек. В основном состояние раненых тяжёлое, с неврологической, почечной, печёночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Число погибших в настоящий момент — 51 человек», — цитирует Минутти Life.ru.

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