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2 часа назад

Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки в Уфе

Александр Кузьмин

Маршрутка попала в аварию в центре Уфы. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе и ребенок.

Микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, после чего сбил пешеходов, среди которых была 11-летняя девочка.

«Столкнулись "Ford Transit", "Subaru Forester" и "Audi A4". От удара автобус отбросило на трех пешеходов. В результате аварии водитель "Audi" и его три пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса», – сообщает в Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов, опубликовавший видео происшествия.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В салоне маршрутного такси не было пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Происшествия,Видео,Владимир Севастьянов,Карл Маркс,ГИБДД,Ford,
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