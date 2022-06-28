Взрывы в порту Бердянска объяснили

Задымление в районе порта в Бердянске, кадры которого распространяются в Telegram-каналах, является следствием проведения работ по разминированию территории порта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.
"Это разминирование, подтверждаем", - ответили в ВГА на соответствующий вопрос ТАСС, уточнив, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими.
Специалисты продолжают работы по разминированию порта в Бердянске, вскоре он сможет заработать в плановом режиме, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Бердянске в порту прозвучали два громких взрыва подряд. В процессе разминирования взорваны неразорвавшиеся боеприпасы - наследство от террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме", - говорится в сообщении Рогова.