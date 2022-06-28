Погоня за пьяным водителем на «Скандинавии» попала на видео

На 90-м километре автодороги «Скандинавия» сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль KIA Soul, водитель которого, предположительно, был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобилист требования об остановке проигнорировал и прибавил газу, пытаясь скрыться. Началась погоня.

Полицейские требовали от нарушителя остановиться, но водитель не реагировал. Один из сделал предупредительный выстрел, а затем четыре раза выстрелил по колесам «КИА». После этого нарушитель потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет.