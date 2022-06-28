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43 минуты назад

Погоня за пьяным водителем на «Скандинавии» попала на видео

Александр Кузьмин

Ночью 28 июня петербургские полицейские ловили пьяного водителя на федеральной трассе. Погоня за водителем сопровождалась стрельбой. Об этом сообщает "Фонтанка".

На 90-м километре автодороги «Скандинавия» сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль KIA Soul, водитель которого, предположительно, был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобилист требования об остановке проигнорировал и прибавил газу, пытаясь скрыться. Началась погоня.

Полицейские требовали от нарушителя остановиться, но водитель не реагировал. Один из сделал предупредительный выстрел, а затем четыре раза выстрелил по колесам «КИА». После этого нарушитель потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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