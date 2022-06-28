Круизный лайнер столкнулся с айсбергом на Аляске

Круизный лайнер, принадлежащий американской компании Norwegian Cruise Line, столкнулся с айсбергом на пути к леднику Хаббард на Аляске. На данный момент судно направляется в порт города Джуно, передает New York Post.

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По данным издания, лайнер врезался в небольшой айсберг (гроулер) 25 июня из-за густого тумана. Судно получило незначительные повреждения, но все равно было вынуждено взять курс на возвращение в порт в городе Джуно для их оценки, отметили в Norwegian Cruise Line.

New York Post также удалось пообщаться с одной из пассажирок лайнера Алисией Амадор. Она рассказала, что во время столкновения судна с айсбергом услышала сильный шум и почувствовала удар. Амадор сравнила гроулер с «полугрузовиком».

«Судно полностью остановилось от удара. Это был страшный опыт», — добавила она.