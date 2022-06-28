«Удар по ангарам»: от чего загорелся ТЦ в Кременчуге

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием нанесли удар по ангарам в Кременчуге, где находились поставленные США вооружение и боеприпасы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, боеприпасы к западному оружию детонировали, поэтому начался пожар в расположенном рядом закрытом торговом центре.

Пожар в кременчугском ТЦ

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Игорь Конашенков на утреннем брифинге Минобороны заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации «продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины».

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — сказал Конашенков.

Он отметил, что оружие и боеприпасы западного производства, предназначенные для дальнейшей отправки украинским войскам в Донбассе, поражены. Но боеприпасы детонировали и «вызвали пожар» в расположенном неподалеку «не функционировавшем торговом центре».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Россия «ударила ракетами по торговому центру, где находились более тысячи гражданских».

«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», — написал украинский президент.

Он также подчеркнул, что в пораженном ТЦ не было «никакой стратегической ценности».

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что «удар по торговому центру в Кременчуге» был очередной украинской провокацией, с помощью которой Киев пытается «держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО».

«Дружественный огонь»

На брифинге Конашенков также рассказал, что «успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций» ДНР и ЛНР «наносят критические потери ВСУ».

Военно-космические силы нанесли несколько ударов по дислокации украинских солдат в Харькове, в результате чего погибли более ста военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и уничтожено до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной «дружественного огня», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Согласно его данным, новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, подверглись минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев.

«Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате – четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», — заявил Конашенков.

Высокоточные удары

Представитель Минобороны рассказал, что ВКС России за сутки уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР, а также «живую силу» и украинскую военную технику в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях.