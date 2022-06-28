Озвучена версия смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»

Telegram-канал Baza утверждает, что судмедэксперты сочли причиной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина отравление алкоголем и наркотиками.
Субботина нашли мертвым 8 мая в подвале загородного дома в Мытищах.
Как рассказывал источник ТАСС в правоохранительных органах, хозяин дома Алексей Пиндюрин также известный как «шаман Магуа» заявил, что Субботин приехал к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. СМИ писали, что шаман занимался проведением «антипохмельных сеансов».
По данным Baza, проведенная позже экспертиза выявила в крови бывшего топ-менеджера «ассорти различных веществ».
В Следственном комитете (СК) России ранее заявляли, что Субботин скончался из-за острой сердечной недостаточности.