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13 минут назад

Озвучена версия смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»

Мария Иванова

Telegram-канал Baza утверждает, что судмедэксперты сочли причиной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина отравление алкоголем и наркотиками.

Озвучена версия смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»
Фото: ТАССТАСС

Субботина нашли мертвым 8 мая в подвале загородного дома в Мытищах.

Как рассказывал источник ТАСС в правоохранительных органах, хозяин дома Алексей Пиндюрин также известный как «шаман Магуа» заявил, что Субботин приехал к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. СМИ писали, что шаман занимался проведением «антипохмельных сеансов».

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По данным Baza, проведенная позже экспертиза выявила в крови бывшего топ-менеджера «ассорти различных веществ».

В Следственном комитете (СК) России ранее заявляли, что Субботин скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Происшествия,Александр Субботин,Владимир Путин,Следственный комитет,Лукойл,
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