Озвучена версия смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»

Как рассказывал источник ТАСС в правоохранительных органах, хозяин дома Алексей Пиндюрин также известный как «шаман Магуа» заявил, что Субботин приехал к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. СМИ писали, что шаман занимался проведением «антипохмельных сеансов».