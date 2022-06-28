Суд вынес приговор Михальченко за хищения при строительстве резиденции президента РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей бывшего генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, передает во вторник корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил приговорить Михальченко по совокупности преступлений и с учетом предыдущего приговора Басманного суда Москвы к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 1 млн рублей", - огласил приговор судья.
Другому фигуранту дела - бывшему директору ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрею Каминову - суд назначил наказание в виде 15 лет колонии.