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56 минут назад

Миллиардер осужден на 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Lenta.ru

Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил к 20 годам лишения свободы миллиардера Дмитрия Михальченко по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.

Миллиардер осужден на 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подсудимый, являющийся гендиректором холдинга «Форум», будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на один миллион рублей.

Бывший директор предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов осужден на 15 лет со штрафом 900 тысяч рублей. Экс-офицеры спецслужбы Игорь Васильев и Дмитрий Улитин получили шесть и пять лет соответственно. Еще двое предпринимателей осуждены на три и 11 лет. Также со всех фигурантов взыскана сумма ущерба 1,2 миллиарда рублей.

По версии следствия, бизнесмен, пользуясь связями с сотрудниками ФСО, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей.

По иску Генпрокуратуры у Михальченко суд конфисковал имущество и активы почти на четыре миллиарда рублей.

Происшествия,Дмитрий Улитин,Андрей Каминов,Дмитрий Михальченко,Игорь Васильев,Владимир Путин,ИК Форум,
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