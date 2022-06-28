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1 час назад

На адвоката Сафронова завели дело за фейки о ВС России

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката Ивана Сафронова за публичное распространение фейков о ВС России, сейчас он задержан, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Адвокат журналиста Сафронова задержан за распространение фейков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об адвокате Ивана Сафронова – главе адвокатской палаты Удмуртии Дмитрии Талантове, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Он подозревается в... публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти», – сказала она.

Отмечается, что в апреле мужчина на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейк о действиях ВС России на Украине.

«По подозрению в совершении преступления фигурант задержан, по месту его проживания и работы проводятся обыски», – добавила Иванова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.

Происшествия,Иван Сафронов,Юлия Иванова,Следственный комитет,Верховный суд,СИЗО "Лефортово",
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