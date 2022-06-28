Адвокат журналиста Сафронова задержан за распространение фейков

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката Ивана Сафронова за публичное распространение фейков о ВС России, сейчас он задержан, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

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Речь идет об адвокате Ивана Сафронова – главе адвокатской палаты Удмуртии Дмитрии Талантове, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело в отношении лица, имеющего статус адвоката. Он подозревается в... публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенном по мотивам политической ненависти», – сказала она.

Отмечается, что в апреле мужчина на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейк о действиях ВС России на Украине.

«По подозрению в совершении преступления фигурант задержан, по месту его проживания и работы проводятся обыски», – добавила Иванова.