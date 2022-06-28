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46 минут назад

Сносящий дома мощный ураган в Чувашии сняли на видео

Александр Кузьмин

В Чувашии мощный ураган снес жилые дома в деревнях, еще несколько тысяч оставил без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня», в чьем распоряжении оказалось видео разгула стихии. На кадрах видно, как огромная вихревая воронка проносится по населенному пункту, разрушая постройки.

«Всего в зону отключения в 12 муниципальных образованиях попали 5909 жилых домов, с численностью 11588 человек. В 5 муниципальных образованиях повреждены 73 кровли, из них 10 в СЗО и 63 в частных домах», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Чувашской республике.

Уточняется также, что в 8 муниципальных образованиях упали 157 деревьев, один автомобиль получил повреждения.

Происшествия,Погода,Видео,МЧС России,
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