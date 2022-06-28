Сносящий дома мощный ураган в Чувашии сняли на видео

В Чувашии мощный ураган снес жилые дома в деревнях, еще несколько тысяч оставил без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня», в чьем распоряжении оказалось видео разгула стихии. На кадрах видно, как огромная вихревая воронка проносится по населенному пункту, разрушая постройки.