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56 минут назад

Разрушительный ураган в российском регионе снес десятки домов и попал на видео

Lenta.ru

Обрушившийся на деревни Чувашии разрушительный ураган снес десятки домов. Видео очевидцев было опубликовано в группе во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как ураганный вихрь за короткое время сносит заборы и дворовые постройки. На некоторых участках в результате разгула стихии вспыхивает огонь. Жители российского региона в комментариях к видео заявили, что многие дома после случившегося ремонту не подлежат.

Позже в чувашском управлении МЧС рассказали, что в селах Ибресинского, Комсомольского, Моргаушского и других районов республики выпал сильный град сразу после урагана. Были зарегистрированы 16 пожаров, из них пять случились в результате грозового разряда.

«Кровля была повреждена в 10 социально значимых объектах и 63 частных домах», — добавили представители экстренных служб.

Кроме того, из-за урагана упали 157 деревьев. Жители чувашских деревень остались без электричества.

Ранее мощная буря с угольной пылью накрыла город Киселевск Кемеровской области, из-за чего небо стало почти черным.

Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием.

Происшествия,Видео,
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