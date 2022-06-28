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28 минут назад

В Москве массовая драка с участием охранников попала на видео

Мослента

Массовая драка с участием сотрудников охраны произошла в Москве.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, конфликт разгорелся между мужчинами в жилом комплексе «Новая Звезда». Один из сотрудников охраны вступил в перепалку с предполагаемыми жителями дома. К нему подключились и другие сотрудники в форме цвета хаки. В процессе потасовки, в которой приняло участие около десяти человек, в ход пошли палки. О пострадавших информации нет.

Ранее стали известны подробности массовой драки стопхамовцев со спецназом.

Происшествия,Видео,
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