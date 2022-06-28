По данным источника, конфликт разгорелся между мужчинами в жилом комплексе «Новая Звезда». Один из сотрудников охраны вступил в перепалку с предполагаемыми жителями дома. К нему подключились и другие сотрудники в форме цвета хаки. В процессе потасовки, в которой приняло участие около десяти человек, в ход пошли палки. О пострадавших информации нет.