Сотни пассажиров в Домодедово не могли зарегистрироваться на рейсы

Пассажиры аэропорта Домодедово более полутора часов не могли зарегистрироваться на рейсы. Об этом сообщает Телеграм-канала Ura.ru.
В сети распространилось видео, на котором сотни пассажиров стоят около стоек регистрации. Не работает порядка десяти стоек, к которым растянулись огромные очереди. Причиной коллапса стал сбой на рейсе одной из авиакомпаний.
В итоге 8 рейсов перенесли время отправления, еще четыре вылета отменены. При этом на официальном табло на сайте аэропорта говорится, что все рейсы обслуживаются вовремя.
Напомним, в воскресенье, 26 июня в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево в общей сложности были задержаны или отменены более 30 прилетов и вылетов. Так, во Внукове были задержаны 12 рейсов, 2 отменены. В Домодедове задержаны 11 рейсов, отменены 2. В Шереметьеве 2 рейса задерживаются, отмен нет. Аэропорт Жуковский работал по расписанию.