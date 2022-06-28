Сотни пассажиров в Домодедово не могли зарегистрироваться на рейсы

Пассажиры аэропорта Домодедово более полутора часов не могли зарегистрироваться на рейсы. Об этом сообщает Телеграм-канала Ura.ru.

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В сети распространилось видео, на котором сотни пассажиров стоят около стоек регистрации. Не работает порядка десяти стоек, к которым растянулись огромные очереди. Причиной коллапса стал сбой на рейсе одной из авиакомпаний.

В итоге 8 рейсов перенесли время отправления, еще четыре вылета отменены. При этом на официальном табло на сайте аэропорта говорится, что все рейсы обслуживаются вовремя.