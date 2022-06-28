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28 июня

Появилось видео спасения попавшей в шлюз на Енисее школьницы

Александр Кузьмин

В Красноярском крае 15-летняя девушка попала в водопропускной шлюз на старой дамбе. Течением школьницу унесло в шлюз. Инцидент произошел в Минусинском районе.

Подростка спас находившийся в шлюзе водолаз КГКУ «Спасатель». Мужчина нырнул за девушкой и пока перекрывали воду длительное время удерживал ее за руку.

После того, как юной россиянке помогли выбраться, ее направили в районную больницу, уточняет ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Всего привлекалось 30 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 3 единицы техники», – отметили в ведомстве.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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