В Красноярском крае 15-летняя девушка попала в водопропускной шлюз на старой дамбе. Течением школьницу унесло в шлюз. Инцидент произошел в Минусинском районе.

Подростка спас находившийся в шлюзе водолаз КГКУ «Спасатель». Мужчина нырнул за девушкой и пока перекрывали воду длительное время удерживал ее за руку.

После того, как юной россиянке помогли выбраться, ее направили в районную больницу, уточняет ГУ МЧС России по Красноярскому краю.