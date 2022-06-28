Дело против убитого Хачатуряна направят в прокуратуру

Следователи в ближайшее время передадут прокурорам уголовное дело о сексуальном насилии и истязании против Михаила Хачатуряна. Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, утвердить обвинения в адрес Хачатуряна должна Генпрокуратура.

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По словам собеседника агентства, адвокаты всех сторон ознакомились с материалами дела, в котором более 20 томов. Если обвинительное заключение утвердят, дело направят на рассмотрение в Бутырский суд Москвы.

В июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. Их защита настаивала, что это была самооборона, и добивалась снятия обвинений.

Адвокаты рассказали, что отец на протяжении нескольких лет подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Хачатурян постоянно демонстрировал дочерям свои связи с правоохранителями и угрожал им убийством, поэтому обратиться в полицию или сбежать они не пытались.

Дела против сестер дошли до суда, но затем их вернули в прокуратуру.

В марте 2021-го против Хачатуряна возбудили уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, позже в дело добавили обвинения в распространении порнографического материала.