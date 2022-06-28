Российский город ушел под воду

Интенсивные дожди во Владивостоке стали причиной отключений электроснабжения, схода грунта и подтоплений на дорогах. Из-за погодных условий отменены внутрикраевые авиарейсы, сообщается на сайте правительства края.

Фото: Соцсети Соцсети

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов оперативно реагировать на непогоду.

"Особое внимание уделить сохранности мостов. Также в максимально быстрые сроки должны устраняться отключения электричества", - говорится в сообщении.

Сильный дождь в краевом центре ждали. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, регион накрыл обычный циклон с Желтого моря, который принес переувлажненную субтропическую воздушную массу. Скоро он сместится в сторону Хоккайдо.

Отключения электроснабжения носят локальный характер, обрушения грунта с сопок на дороги зафиксированы в двух местах: на улице Пушкинской и трассе на острове Русском.

В социальных сетях полно видеозаписей с подтопленными дорогами и огромными лужами. Ремонтные бригады оперативно выезжают к местам аварий и подтоплений. Специалисты поднимают решетки ливневой канализации, чтобы вода уходила быстрее. Так, довольно быстро "ушла" лужа на улице Пограничной, о чем рассказал в своем Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.

Приморские синоптики предупреждают, что в связи с развитием дождевого паводка на реке Бикин в Пожарском районе края завтра ожидается достижение отметки опасного гидрологического явления - до 450 сантиметров - у села Красный Яр.