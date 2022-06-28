Дело в отношении убитого Хачатуряна направят в прокуратуру

Следственный комитет РФ в ближайшее время направит в Генпрокуратуру дело о сексуальном насилии и истязании в отношении Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерями в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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«В случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы», — рассказал источник, добавляя, что все адвокаты ознакомились с материалами дела, состоящем из более чем 20 томов.

В конце мая СК России завершил расследование по делу Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и побоях — следователи приняли решение ужесточить обвинение.

Сделанная до этого экспертиза выявила у мужчины педофильские наклонности.