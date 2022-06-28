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40 минут назад

Дело в отношении убитого Хачатуряна направят в прокуратуру

Газета.Ruиещё 4

Следственный комитет РФ в ближайшее время направит в Генпрокуратуру дело о сексуальном насилии и истязании в отношении Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерями в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Дело в отношении убитого Хачатуряна направят в прокуратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы», — рассказал источник, добавляя, что все адвокаты ознакомились с материалами дела, состоящем из более чем 20 томов.

В конце мая СК России завершил расследование по делу Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и побоях — следователи приняли решение ужесточить обвинение.

Сделанная до этого экспертиза выявила у мужчины педофильские наклонности.

28 июля 2018 года сестер Хачатурян задержали, они обвиняются в убийстве отца. На момент преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Происшествия,Михаил Хачатурян,Следственный комитет,
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